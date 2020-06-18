В Иркутской области создано 68 медицинских бригад для обследования пожилых людей на дому

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Поручение по формированию специализированных медицинских групп для обследования жителей региона старше 60 лет было дано ранее Игорем Кобзевым, сообщают в областной администрации.
Для обследования на дому, а также для уточнения видов услуг граждане старше 60 лет могут обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева сообщила, что выездные специализированные бригады созданы во всех медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву. В каждом таком учреждении в зависимости от потребности сформировано от одной до шести бригад.