В Иркутской области создано 68 медицинских бригад для обследования пожилых людей на дому

Поручение по формированию специализированных медицинских групп для обследования жителей региона старше 60 лет было дано ранее Игорем Кобзевым, сообщают в областной администрации.

Для обследования на дому, а также для уточнения видов услуг граждане старше 60 лет могут обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева сообщила, что выездные специализированные бригады созданы во всех медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву. В каждом таком учреждении в зависимости от потребности сформировано от одной до шести бригад.



