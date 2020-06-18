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Ректором Байкальского государственного университета стал Виктор Игнатенко

18 июня 2020

Ранее Виктор Игнатенко занимал пост уполномоченного по правам человека в Иркутской области.

На своей странице в Facebook его поздравил депутат Госдумы Александр Якубовский:

«Наконец-то в Байкальском государственном университете компетентный ректор. С завтрашнего дня мою альма-матер возглавляет Виктор Игнатенко. Решением этой проблемы мы занимались в течение 2 месяцев <…> В первую очередь ему [Виктору Игнатенко – ред.] необходимо ликвидировать внутренние распри, по сути заново выстроить работу БГУ. Помимо этого вернуть университету авторитет, который за время турбулентности был потерян».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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