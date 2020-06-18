Наталия Ледяева: сегодня врачи в инфекционных больницах получают 240-300 тысяч рублей в месяц

По данным на 16 июня, выплаты стимулирующего характера из областного бюджета, предполагающие увеличение зарплаты в два раза, получили работники 72 медицинских организаций, задействованных в борьбе с коронавирусом, на общую сумму 28 млн 332 тысячи рублей.

Как пояснила на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Иркутской области исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева, речь идет о врачах, работающих в инфекционных госпиталях, обсерваторах, медицинских лабораториях и так далее. Всего на такие выплаты в казне региона предусмотрено 113, 5 млн рублей.

Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку также получают врачи, средний и младший медицинский персонал за оказание скорой помощи, первичной медико-санитарной помощи, а также помощи в стационарах. На эти цели в федеральном и областном бюджетах заложено 443,9 млн рублей. На 16 июня выплачено 76,3 млн рублей.

Как отметила Наталия Ледяева, с ростом заболеваемости в регионе растет и число медработников, получающих такие выплаты. Так, в марте такие выплаты получили 11 медработников, в апреле – 584, в мае – 2857.

Кроме того, медики получают стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ. Иркутская область из федерального бюджета на эти цели получила 425,8 млн рублей, на 16 июня выплачено 203,6 млн рублей.

– В целом за счет выплат стимулирующего характера уровень оплаты труда медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, увеличился в амбулаторно-поликлиническом звене в два раза, работников выездных бригад скорой помощи и инфекционных госпиталей – в три раза.

Глава ведомства уточнила, что сегодня врачи в инфекционных клиниках получают 240-300 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – около 155 тысяч рублей, младший медперсонал – около 100 тысяч рублей.