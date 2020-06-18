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РУСАЛ запустил новый литейный комплекс на БоАЗе по производству сплавов повышенной прочности для автопрома

18 июня 2020

РУСАЛ объявляет о вводе в эксплуатацию нового литейного комплекса на Богучанском алюминиевом заводе мощностью 120 тысяч тонн сплавов в год.

На новой литейной установке итальянской фирмы Properzi будет выпускаться качественно новый продукт – сплав алюминия с высоким содержанием кремния, который отличается повышенными прочностными характеристиками и активно используется в автомобильной промышленности для изготовления колесных дисков, деталей двигателей и различных запасных частей. Наибольший спрос на данную продукцию  наблюдается на рынках Японии, Индонезии, Турции, Южной Кореи, Германии, США.

Новый комплекс максимально автоматизирован и уникален тем, что производит слитки методом непрерывного литья. Данная технология исключает образование каких-либо шлаковых включений и других дефектов, присущих традиционным методам литья в изложницу.

Инвестиции в проект составили более 600 млн рублей.

«С вводом нового литейного комплекса Богучанский алюминиевый завод – самое современное предприятие отрасли – значительно расширит линейку продукции с добавленной стоимостью. Новая линия будет выпускать высококачественные сплавы для автомобильной отрасли, которые применяются в изготовлении ключевых деталей и агрегатов машин. По мере восстановления внешних рынков спрос на данную продукцию будет только расти», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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