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Иркутская область присоединится ко всероссийской онлайн-акции «Свеча Памяти»

18 июня 2020

Ежегодно 22 июня проходит всероссийская акция «Свеча памяти». На этот раз она состоится в онлайн-формате. Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике Иркутской области. 

На сайте акции http://деньпамяти.рфдо 22 июня можно «зажечь» свечу в память о погибших в Великой Отечественной войне, нажав символическую кнопку на экране. Каждая зажженная свеча – это один рубль, который пойдет на медицинскую помощь ветеранам ВОВ, ее окажет Благотворительный фонд «Память поколений» - оператор акции. 

На портале доступна интерактивная карта России, на которой можно увидеть, какие регионы уже присоединились к акции. По всей стране планируется зажечь 27 миллионов виртуальных свечей. 

Участие в акции доступно и в социальных сетях. Пользователи могут поделиться информацией о проекте и подарить «Свечу Памяти» своим друзьям с 20 по 22 июня в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

22 июня в 12:15 по московскому времени (17:15- время иркутское) одновременно во всей России объявляется минута молчания, минута скорби. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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