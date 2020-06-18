В Иркутске началось благоустройство бульвара Гагарина

Благоустройство пешеходного променада на бульваре Гагарина началось в Иркутске. В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано приведение в порядок территории бульвара Гагарина на участке от памятника Александру III до улицы Красного Восстания. Об этом сообщила начальник департамента городской среды Марина Шевела.

– Подрядная организация приступила к демонтажу старого асфальтового покрытия, плитки и опор освещения. После рабочие приступят к мощению разноформатной плиткой, к обустройству зон отдыха, в том числе с установкой навесов. Также планируется устройство велопарковки, газона, посадка саженцев и установка теннисного стола, – подчеркнула Марина Шевела.

По информации начальника департамента, также работы по благоустройству ведутся на территории сквера 300-летия Иркутска в Лисихинском парке, в парковой зоне между улицами Терешковой и Пушкина, на спортивной площадке ИРГУПС, на бульваре Постышева в зоне променада, на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», а также на территории рядом с МБОУ СОШ №29. В ближайшее время подрядные организации приступят к благоустройству сквера в районе мкрн. Топкинский, 37, сквера на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина, зеленой зоны вдоль улицы Розы Люксембург, сквера на пересечении улицы Декабрьских Событий и переулка МОПРа и других.

Напомним, что в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 17 общественных пространств и 63 дворовых территории.