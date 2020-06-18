68% россиян хотели бы получить новое образование

Согласно опросу сервиса Работа.ру , 46% респондентов заявили, что хотели бы снова начать учиться, чтобы освоить новую профессию.

22% опрошенных новое образование поможет усилить уже имеющиеся рабочие навыки. Каждый пятый житель России отметил, что не видит необходимости в получении нового образования, а 12% респондентов указали, что дополнительное образование уже получали.

Среди тех респондентов, кто хотел бы получить новое образование, 32% указали, что готовы поступить в ВУЗ, но учиться заочно. 29% опрошенных готовы получать новые знания на тренингах специалистов из разных отраслей. Интересно отметить, что популярность курсов в онлайн-университетах уже превысила интерес к очному образованию в ВУЗах — эти форматы обучения назвали привлекательными для себя 18% и 17% опрошенных соответственно. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что хотели бы осваивать новые навыки и профессии уже в процессе работы.