Служба «112» в Иркутской области объединит информационные системы в рамках комплекса «Безопасный город»

Центр обработки вызовов Единой службы спасения «112» сегодня посетил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. В службу «112» ежедневно поступает около 3 500 обращений от жителей региона. За полтора месяца принято и обработано 180 319 сообщений.

С 2016 года в Иркутской области осуществлялось построение системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». С апреля 2020 года она работает в режиме постоянной эксплуатации. На данный момент она объединяет диспетчерские службы:

- пожарной охраны

- полиции

- скорой медицинской помощи

- газовой сети

- «Антитеррор»



В случае если операторы ЕДДС в муниципальных образованиях не успевают обработать заявку в течение 8-ми секунд, она автоматически перенаправляется в головной Центр обработки вызовов. Такая схема позволяет оперативно реагировать на обращения из любой точки Иркутской области.



В условиях пандемии коронавируса очень важна оперативная обратная связь с жителями региона по самым насущным вопросам. Система «112» – это как раз то, что нужно. Люди должны знать: если они позвонят на этот номер, помощь всегда придёт. Для этого важно чётко, до автоматизма отладить механизм реагирования на обращения. Следующим этапом развития этого направления может стать объединение всех информационных систем в рамках комплекса «Безопасный город», - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.



На сегодняшний день Система «112» введена в эксплуатацию в 52-х субъектах федерации. В Сибирском Федеральном округе она работает только в Иркутской и Новосибирской областях.