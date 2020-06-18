В кризис надо снижать налоги

Еще вчера вечером СМИ России накрыла новость о том, что власти рассматривают вариант повышения НДФЛ. Плоская шкала в размере 13% действует с 2001 года. Введение плоской шкалы в свое время позволило вывести из тени значительную часть серых зарплат. Однако по итогам прошлого года зарплаты в конверте составили 13 трлн руб. В качестве дополнительной ставки НДФЛ рассматривается 15%. Ее могут начать применять к гражданам, годовой доход которых превышает 2-3 млн руб. , отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- При этом наименее обеспеченные и защищенные слои населения получат послабления при уплате НДФЛ. Вместе с тем в Москве и других крупных городах стандарты, принятые в мире для среднего класса, начинаются от 200 тыс. руб. в месяц или, грубо говоря, 2,5 млн руб. в год. Сами москвичи, которые не брезгуют заграничными поездками, модными ресторациями и инвестициям на фондовом рынке, ориентируются на доход в 500 тыс. руб. в месяц или 6 млн в год.

Сегодня в российском правительстве опровергли растиражированную вчера в СМИ новость. Рано или поздно у СМИ и органов власти снова появится новый информационный повод по этой теме. Мое мнение, что повышать НДФЛ м это плохая идея. Наоборот, в рамках антикризисной стратегии следовало бы снизить ставку до 10% и отменить недавно введенный налог на депозиты в банках. Правильно было бы отменить выплату НДФЛ и с дивидендов по акциям. Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли компании, то есть после уплаты всех налогов.

В кризис надо не повышать налоги, а снижать. Казна, которая имеет неплохой ФНБ и доходы от нефтегазового экспорта, не обеднеет.