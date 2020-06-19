Delivery Club запускает доставку на Дальнем Востоке

Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club запускает доставку силами собственной логистической службы на Дальнем Востоке. Курьеры в зеленой форме уже появились в Иркутске, до конца недели они также начнут работать в Хабаровске и Владивостоке.

До текущего момента Delivery Club работал на Дальнем Востоке только в формате агрегатора: пользователи мобильного приложения могли найти в нем меню ресторанов, имеющих своих курьеров. Теперь в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке будет работать собственная служба доставки Delivery Club — ее сотрудники одеты в зеленую униформу и приносят еду в брендированных терморюкзаках. Благодаря этому жители перечисленных городов смогут заказывать еду с доставкой как из крупнейших сетей общественного питания (McDonald's, KFC, Burger King, Subway, Шоколадница и др.), работающих с Delivery Club, так и из локальных ресторанов, у которых нет собственных курьеров и которые пока не занимаются доставкой.

«Запуск собственной доставки - важный этап развития региональных рынков общественного питания. Он приводит к увеличению количества работающих на доставку ресторанов и повышению скорости выполнения заказов. Оба фактора стимулируют потребителей чаще заказывать еду. Мы рассчитываем, что это поможет ресторанам быстрее восстановить объемы после карантина, а местным жителям — открыть для себя доставку из новых заведений», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Напомним, что в Иркутске сервис доставки еды Delivery Club начал работать только в мае. Несмотря на это, услуга очень быстро стала популярной у ресторанного бизнеса, в Иркутске к ней уже подключились более 30 предприятий общественного питания. Как сообщила заместитель председателя Байкальского Банка Сбербанка Оксана Лобова, в планах развивать доставку и в других городах Приангарья, в частности, в ближайшее время подключить к сервису город Ангарск.

Справка:

Delivery Club — лидер рынка доставки готовой еды в России. Ежемесячно сервис выполняет свыше 5,5 млн заказов. По итогам 2019 года выручка Delivery Club составила 4,46 млрд рублей, по итогам первого квартала 2020 года — 1,82 млрд рублей. К Delivery Club подключено свыше 20 тысяч заведений общественного питания более чем в 150 городах России. Помимо доставки готовой еды из ресторанов Delivery Club развивает направление доставки продуктов питания и заказа еды “навынос”. В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают Mail.ru Group и Сбербанк.