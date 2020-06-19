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В Иркутске менеджер по рекламе зарабатывает 47 тыс. рублей в месяц

19 июня 2020

Так, по данным Superjob, менеджер по рекламе в этом городе в среднем получает 47 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге   на 66 000 рублей в месяц. 

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 48 000 рублей, в Екатеринбурге – 54 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 50 000 рублей, во Владивостоке – 60 000 рублей, в Челябинске – 46 000 рублей, в Омске – 42 000 рублей в месяц. 

У представителя этой профессии в Красноярске средняя зарплата составляет 46 000 рублей в месяц. В Чите – 50 000 рублей, в Улан-Удэ – 42 000 рублей в месяц. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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