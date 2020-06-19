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В Слюдянском районе локализован один пожар

19 июня 2020

Пожар локализован на площади 0,6 га, сообщают в областной администрации.

Он возник из-за грозы в 23 км от деревни Быстрая Слюдянского района. Вертолетом Ми-8 на тушение возгорания было доставлено 12 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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