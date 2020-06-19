Продажи медицинских масок в России выросли в 8 раз

В сравнении январем – июнем прошло года – до 3,538 млрд рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство DSM Group.

"Продажи термометров выросли в 1,2 раза, масок медицинских только в аптеках продано больше в 8 раз, санитайзеров только в аптеках - в 10 раз в стоимостном выражении", - рассказали в DSM Group. Продажи термометров достигли 1 миллиарда рублей.

Совокупные продажи в фармацевтической рознице за пять месяцев текущего года выросли на 16% в рублях и на 7% в упаковках по сравнению с прошлым годом. В мае динамика по сравнению с маем прошлого года снизилась на 6% в рублях и на 13% в упаковках.