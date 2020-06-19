В Приангарье за сутки скончались еще 4 человека, инфицированные COVID-19

19 июня в Иркутской области зафиксированы 193 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 5237. Суточные темпы прироста, по-прежнему, держатся в регионе на достаточно высоком уровне – 3,8%.

В общей сложности за период эпидемии скончались 52 человека, 4 за последние сутки: 24 от COVID-19, 28 от заболеваний, не связанных с вирусом, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 3429 человек, из них 193 за последние сутки. Выздоровели 1756 человек, 176 за последние сутки.

Среди заболевших коронавирусом за последние шесть дней нет вахтовиков. За период эпидемии всего заразились 1425 вахтовиков, 37 из них сейчас находятся в тяжелой форме.