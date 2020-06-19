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В 2020 году на стадионе «Ангара» появится искусственное футбольное

19 июня 2020

На закупку комплекта предусмотрено более 9,2 млн рублей, из них свыше 7 млн рублей – средства федерального бюджета, остальные – из региональной казны. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.

Как напомнил глава министерства, в настоящее время в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы на стадионе «Ангара» ведется капитальный ремонт спортивного ядра и восточной трибуны стадиона. Все работы должны быть завершены в текущем году.

В 2020 году министерство спорта Иркутской области по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» закупает два комплекта искусственного футбольного покрытия. Кроме Ангарска, футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками будет уложено на стадионе им. Кирова в Черемхово.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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