В 2020 году на стадионе «Ангара» появится искусственное футбольное

На закупку комплекта предусмотрено более 9,2 млн рублей, из них свыше 7 млн рублей – средства федерального бюджета, остальные – из региональной казны. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.

Как напомнил глава министерства, в настоящее время в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы на стадионе «Ангара» ведется капитальный ремонт спортивного ядра и восточной трибуны стадиона. Все работы должны быть завершены в текущем году.

В 2020 году министерство спорта Иркутской области по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» закупает два комплекта искусственного футбольного покрытия. Кроме Ангарска, футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками будет уложено на стадионе им. Кирова в Черемхово.