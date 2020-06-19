ПФР оформляет семьям материнский капитал в беззаявительном порядке

Это означает, что после рождения ребенка материнский капитал семье будет оформлен в на основании сведений ЗАГСа, поэтому семьям больше не требуется обращаться за сертификатом в Пенсионный фонд, сообщают в ПФР.

Поскольку решение выносится по имеющимся в распоряжении органов ПФР сведениям о детях, рожденных после 1 января 2020 года, а в семье есть дети, рожденные до этой даты и имеется право на материнский капитал в повышенном размере – 616 617 руб., владелец сертификата может представить сведения о рождении детей непосредственно в территориальный орган ПФР для перерасчета размера материнского капитала, при этом новый сертификат не выдается.

Информацию об оформлении сертификата гражданам необходимо проверять в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (es.pfrf.ru). Если регистрация в Личном кабинет отсутствует, есть возможность получения сертификата на бумажном носителе в любом территориальном органе ПФР. Обращаем внимание на то, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, клиентские службы Пенсионного фонда РФ ведут прием исключительно по предварительной записи.

Для записи на прием, можно позвонить по телефону горячей линии 8 (3952) 47-00-00, либо воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/znp), сервис также позволяет перенести или отменить запись.