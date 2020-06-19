В Иркутской области ремонтируют 25 участков автодорог

К работам ещё на шести участках специалисты приступят в ближайшее время. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Общая протяженность ремонтируемых участков составляет 220,95 км. Общая стоимость работ - 5,1 млрд рублей.

На автомобильной дороге Тогот - Курма в Ольхонском районе в этом году приведут в порядок 17 километров пути. Специалисты компании-подрядчика приступили к разработке выемки и заготовке материалов.

На мостовом переходе через реку Ей автомобильной дороги Залари - Жигалово в Нукутском районе и на автомобильной дороге Хребтовая – Рудногорск - Новоилимск в Нижнеилимском районе специалисты меняют водопропускные трубы. Аналогичные работы, а также устройство земляного полотна ведут на трассе Олха - Большой Луг в Шелеховском районе. Там идёт капитальный ремонт.

На мостовом переходе через реку Куда на автомобильной дороге Иркутск – Оса - Усть-Уда в Иркутском районе специалисты устраивают деформационный шов сжатия. Он расположен между температурными швами в покрытии, задача - предупредить появление трещин в плитах, которые могут возникнуть из-за перепадов температуры, усадки бетона и деформаций основания, подстилающего покрытие.

Большой объём работ выполняется на автомобильной дороге Киренск - Казачинское в Казачинско-Ленском районе.

На отрезке 27 километров подрядчик осуществляет послойное устройство гравийного покрытия. Работы по устройству дорожной одежды также идут на дороге Жигалово - Казачинское в Жигаловском районе. Длина ремонтируемого отрезка составляет 20 километров.

На нескольких участках региональных автодорог Иркутской области начато асфальтирование. Его выполняют на двух отрезках общей длиной 16 километров на подъезде к рабочему посёлку Янгель в Нижнеилимском районе, на пятикилометровом участке трассы Иркутск – Оса – Усть - Уда в Усть-Удинском районе, на 14,5 километрах дороги Тельма - Раздолье в Усольском районе и на девяти километрах дороги из посёлка Средний в Михайловку в Усольском районе. Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси ведётся также на автомобильной дороге Иркутск - Большое Голоустное.