Виктор Игнатенко стал ректором БГУ

Виктор Игнатенко - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, специалист в области конституционного и административного права, сообщают в областной администрации.

Виктор Васильевич многие годы возглавлял облизбирком, был депутатом Законодательного Собрания, занимал руководящие должности в Правительстве региона, работал Уполномоченным по правам человека в Иркутской области. Он имеет опыт научной и руководящей работы в системе высшего образования, преподавал в Иркутском государственном университете, был директором и научным руководителем Института законодательства и правовой информации имени Сперанского.

– Перед новым руководителем вуза стоят серьёзные задачи. В первую очередь, по стабилизации социальной обстановки. Необходимо обеспечить возвращение в университет ранее уволенных преподавателей, сформировать команду единомышленников, которая займётся воспитанием студентов и подготовкой грамотных специалистов практически для всех отраслей экономики и социальной сферы. Это поможет университету вернуть славу одного из сильнейших вузов Сибири и Дальнего Востока. В достижении этой цели вы всегда можете рассчитывать на поддержку Правительства Иркутской области, - отметил глава региона.