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Потребительский рынок Иркутской области несет потери

19 июня 2020

В условиях самоизоляции, вынужденного отказа населения от посещения общественных мест многие организации несут ощутимые потери. Об этом свидетельствуют данные Иркутскстата.

Майские результаты работы, как и в апреле, ниже соответствующего периода прошлого года.  

В мае товаров населению Иркутской области продано на 24% меньше, чем годом ранее за этот же месяц. При этом реализация продуктов питания, напитков и табачных изделий сократилась в меньшей степени (на 7%), тогда как непродовольственных товаров продано на 39% меньше, чем в мае 2019 г.

В результате изменилась структура розничной торговли: если прежде в общем объеме продаж с небольшим перевесом доминировали непродовольственные товары, то в нынешнем мае на них пришлось меньше половины оборота (41%). 

Майский оборот общественного питания вдвое меньше прошлогоднего. 

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И в торговле, и в общепите легче справляются с кризисной ситуацией крупные и средние организации. При общем майском снижении в торговле они сумели обеспечить рост на 2%, при резком спаде продаж субъектами малого бизнеса, а также на розничных рынках и ярмарках. В результате они заметно усилили свою роль в деле снабжения товарами жителей региона.   

Крупные и средние представители общепита не смогли сохранить прежний оборот, их потери в мае хоть и существенны (спад на 39% к маю прошлого года), но все же не сравнимы с итогами малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (сокращение оборота на 57-60%). 

Апрельско-майские потери негативно сказались на итогах 5 месяцев: в розничной торговле в сравнении с январем-маем прошлого года снижение на 9%, в общепите – на 18%. В сфере сервиса отмечен спад за май на 31%, в целом за 5 месяцев – на 15%. Причем падение произошло по всем направлениям, особенно заметное на транспорте и в санаторно-курортных организациях, на поприще культуры, туризма, гостиничного бизнеса.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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