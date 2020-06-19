Отдел контроля качества Упрдор «Прибайкалье» проверяет асфальтобетон на устойчивость к колееобразованию

Это делается для того, чтобы ещё до устройства верхних слоёв дорожного основания и покрытия полотна понять, выдержат ли они интенсивный транспортный поток на федеральных трассах, сообщают в организации.

Подрядчики в своих лабораториях подбирают составы асфальтобетонных смесей для конкретного участка ремонта автомобильных дорог в соответствии с требованиями проектной и нормативно-технической документации. После направляют их на согласование в ОККР ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Средняя глубина колеи – один из основных показателей при подборе составов.

Её определяют с помощью установки, имитирующей воздействие движения автомобильных колёс на дорожное покрытие. Это же устройство даёт возможность оценить эксплуатационные показатели конструктивных слоёв дорожной одежды, зависящие от интенсивности транспортного потока, на соответствие требованиям нормативной документации, предусмотренной Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Все предоставленные составы прошли проверку и согласованы к применению на объектах строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральных автодорог Иркутской области и искусственных сооружений на них. На последнем этапе работ будет произведён отбор проб вырубок для определения качества уплотнения, водонасыщения и других прочностных характеристик дорожного покрытия.