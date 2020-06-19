Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса вырос впервые с начала года

Индекс RSBI в мае впервые в 2020 году вырос. Как сообщает РБК, оптимизм вызван не фактическими показателями, а ожиданиями снятия карантина.

Деловая активность малого бизнеса улучшилась в мае по сравнению с апрелем, но осталась низкой. Одновременно были зафиксированы самые большие сокращения сотрудников и инвестиций. Таковы результаты ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК).



В апреле рассчитываемый в совместном исследовании индекс RSBI упал до 38,5 пункта — исторического минимума за все время проведения, сообщил РБК. В мае этот показатель поднялся до отметки 41,9, но остался ниже 50 пунктов — только цифры выше этого уровня свидетельствуют о росте бизнеса.