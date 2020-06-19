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Выставки документов о Великой Отечественной войне проводят архивы Иркутской области

19 июня 2020

В окнах здания муниципального архива Усолья-Сибирского представлена историко-документальная выставка «Победный май». Зрители могут ознакомиться с копиями исторических документов и фотографий военного периода, а также увидеть редкие фотоматериалы, сообщают в областной администрации.

Электронная версия выставки размещена на официальном сайте учреждения. Нестандартность размещения материалов связана с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции и ограничения приёма и посещения граждан.

Множество документов о Великой Отечественной войне размещено на официальном сайте Государственного архива Иркутской области.

Его сотрудники создали раздел «75 лет Победы» с подразделами «Экономика Иркутской области в военное время», «Работа эвакогоспиталей Иркутской области», «Уроженцы Иркутской области – участники военных действий», «Новые поступления документов в архив по военной тематике». Так, по в подразделе, посвященном эвакуационным госпиталям Иркутской области, представлено 56 фотографий, шесть документов и список солдат, раненых на полях сражений, и умерших в госпиталях Иркутска.

Также тематические виртуальные выставки подготовили другие учреждения региона. Среди них архивные отделы администраций Черемховского и Усольского районных муниципальных образований.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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