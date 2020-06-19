Большая часть россиян положительно воспринимают ситуацию, сложившуюся в их жизни

Согласно опросу ВЦИОМ, так оценивают ситуацию в своей жизни 65% наших соотечественников.

Данное значение на 7 п.п. выше, чем 26 апреля, когда был зафиксирован пик кризисных настроений (58%). Треть россиян (32%) оценивают сложившую ситуацию в своей жизни как плохую (против 36% 26 апреля).

Оценки ситуации в своем населенном пункте разделились практически поровну: как хорошую ее оценили 49% россиян, как плохую — 46%. С 26 апреля данные оценки практически не изменились: в середине весны 45% россиян положительно и 46% отрицательно оценивали ситуацию в месте своего проживания.

С 26 апреля увеличилась доля россиян, положительно оценивающих ситуацию в стране в целом (с 30% до 38%). На 8 п.п. пунктов уменьшилась доля тех, кто оценивает ситуацию как плохую — с 64% до 56%.

Тот же тренд заметен и в оценке россиянами ситуации в мире. В конце апреля почти три четверти россиян оценивали ситуацию в мире как плохую — 72%. Как хорошую ее воспринимали 17% наших соотечественников. На момент опроса 5 июня уже 23% дали положительную оценку (+6 п.п.), а 63% — негативную (−9.п.п).