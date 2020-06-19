Коронавирус медленно, но верно распространяется по всем районам Иркутской области

За последние сутки в Иркутской области скончались четыре человека, инфицированных COVID-19. В общей сложности за период эпидемии умерли 52 человека: 24 от COVID-19, 28 от заболеваний, не связанных с вирусом.

19 июня из 193 новых случаев коронавируса за последние сутки большая часть, 115, традиционно приходится на Иркутск. Но районы не остаются в стороне. Пунктирно вспышки фиксируются то в одном, то в другом районе. Так, сегодня 13 новых случаев заражения зафиксированы в Ангарске, 11 – в Братске, девять – в Усолье-Сибирском, восемь – в Иркутском районе, семь – в Тайшете, шесть – в Кутуйнском районе, пять – в Шелеховском районе. Можно сказать, что коронавирус медленно, но верно распространяется по всем районам области. Об этом свидетельствует карта распространения на 19 июня.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией в регионе входят:

Иркутск – 2378

Усть-Кут – 836

Иркутский район – 462

Бодайбо – 342

Братск – 292.

Всего в регионе за период эпидемии выявлены 5237 случаев коронавируса, темпы прироста за последние сутки составляют 3,8%.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая заявила, что Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом. По ее словам, рост заболеваемости не прекращается. После снятия ограничений уровень заражений повысился, поэтому ждать быстрой стабилизации ситуации не приходится, это будет происходить постепенно.