Четверть россиян считает переоцененной значимость диплома для карьеры

По данным сервиса Работа.ру, примерно каждый четвертый опрошенный считает (24%), что значимость диплома о высшем образовании для карьеры переоценена, работодатели гораздо больше ценят навыки соискателей.

При этом 40% респондентов полагают, что хороший ВУЗ поможет при трудоустройстве, а навыки придется получать уже во время работы. Еще 36% опрошенных указали, что значимость образования зависит от профессии.

На фоне растущей популярности онлайн-образования всё чаще говорят, что такие курсы могут заменить обучение в обычных университетах. Однако большинство (58%) опрошенных не разделяет это утверждение. 21% респондентов скорее согласны, что онлайн-курсы могут стать альтернативой высшему образованию. Столько же респондентов в этом твердо уверены.

«Актуальность высшего образования сохраняется для многих специальностей, например, в медицине, промышленности, логистике, био- и нанотехнологиях. Однако некоторые профессии сегодня требуют владения специальными навыками, которые часто можно получить на онлайн-курсах или в ходе самообразования, такие как web-дизайн, онлайн-маркетинг, тестировщик в IT», — отмечает Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру.