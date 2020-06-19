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В Иркутске ведется работа по устранению провалов колодезных люков

19 июня 2020

Такое поручение комитету городского обустройства дал мэр Иркутска Руслан Болотов. Ремонтные работы уже проведены на пересечении улиц Карла Либкнехта и Советской, сообщают в городской мэрии.

– Предприятие «ИркутскАвтодор» при обнаружении каких-то дефектов дорожного покрытия обязано ставить в известность комитет городского обустройства и собственников сетей. Мы занимаемся такой работой в круглосуточном режиме. При поступлении заявки ресурсоснабжающая организация выезжает на место и оперативно устраняет провалы. Кроме самого колодца они восстанавливают асфальтовое покрытие в радиусе одного метра, – отметил главный инженер предприятия МУП «ИркутскАвтодор» Андрей Пономарев.

Кроме текущего ремонта и оперативного устранения вновь выявленных провалов, сетевые организации занимаются восстановлением участков, которые находились в работе в зимнее время. Из-за низких температур их засыпают гравием, а с приходом тепла проводят асфальтирование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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