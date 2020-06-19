Cитуация с коронавирусом в Усть-Куте стабилизировалась

В Усть-Куте продолжается подготовка к строительству инфекционного госпиталя. Уже проведены топографические съемки территории, в ближайшие дни будут завершены инженерно-геологические изыскания. Об этом стало известно на встрече исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с представителями ООО «Иркутская нефтяная компания» - исполняющим обязанности генерального директора Евгением Миловым и начальником управления по обеспечению производства Сергеем Анисимовым.

Напомним, что договоренность о строительстве медицинского объекта ранее была достигнута между главой региона и руководством «Иркутской нефтяной компании».

На встрече Евгений Милов заверил, что ИНК продолжит также выполнять взятые на себя социальные обязательства в связи с реализацией инвестиционного проекта по созданию в Приангарье газохимического комплекса.

- Усть-Кут можно назвать нефтяной столицей Иркутской области. Есть много планов по комплексному развитию города и района. Область заинтересована в качественном подъеме уровня жизни этой территории, - подчеркнул исполняющий обязанности Губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

В ходе встречи глава региона поинтересовался, как изменилась на предприятиях компании ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди сотрудников, работающих вахтовым методом.

- Обстановка стабилизировалась, она полностью управляема. Подобного опыта не было ни у кого, мы нарабатывали его на ходу. Компания смогла сделать правильные выводы и взять ситуацию с коронавирусом под контроль. Люди лечатся, поправляются и встают в строй. Для этого используются все необходимые ресурсы. Главное, что мы не забываем о своей ключевой задаче – развитие экономики региона, наших проектов, как в области нефтедобычи, так и в газовом бизнесе, - рассказал Евгений Милов.