Охраной избирательных участков в Иркутской области займутся полиция и МЧС и Роспотребнадзор

Сегодня на внеплановое заседание рассматривался вопрос обеспечения безопасности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по изменению Конституции РФ и единого дня голосования 13 сентября текущего года, сообщают в областной администрации.

– Приоритет при проведении этих мероприятий – сохранность жизни и здоровья наших граждан. Мы должны предусмотреть меры по охране общественного порядка. Задача – не допустить террористических актов, экстремистских проявлений, а также создать условия для безопасного голосования граждан в рамках ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, – отметил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области.

Охрану помещений будут обеспечивать 4760 сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС. Охрану общественного порядка на прилегающих к избирательным участкам территориях – 2 473 человека. Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется задействовать около 730 сотрудников ГИБДД и 305 единиц служебного автотранспорта. Личный состав Главного управления МЧС России по Иркутской области переведен в режим повышенной готовности.

Роспотребнадзор разработал рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Так, помещения для голосования должны быть достаточно просторными, чтобы были условия для соблюдения дистанции между людьми, в обязательном порядке иметь окна. Желательно, чтобы было два выхода - для организации раздельных потоков участников голосования.

На подходе к помещению необходимо организовать температурный контроль бесконтактными термометрами.

Перед проходом должен быть оборудован пункт, где участники голосования могут продезинфицировать руки и получить одноразовую маску, перчатки и индивидуальную ручку. Организация торговли любыми товарами на избирательных участках категорически запрещается.

Голосование по изменениям в Конституцию проводится в течение недели - с 25 июня по 1 июля. Это сделано для того, чтобы избежать большого скопления людей на участках. Там, где это возможно, места для голосования допускается организовывать на открытом воздухе.