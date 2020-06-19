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Банки начнут поощрять граждан к контролю Персонального кредитного рейтинга

19 июня 2020

Съезд Ассоциации российских банков рекомендовал банкам поощрять своих клиентов - физических лиц к контролю Персонального кредитного рейтинга и поддержанию его на высоком уровне. Об этом сказано в постановлении, принятом 18 июня делегатами съезда, проходившего в режиме видеоконференции. 

Также в своем постановлении АРБ поддержала инициативу Национального бюро кредитных историй бесплатно и без ограничений предоставлять заемщикам ПКР и отметили позитивную роль рейтинга в деле повышения прозрачности рынка розничного кредитования для граждан, росте доверия и востребованности банковских услуг.

«Персональный кредитный рейтинг становится для заемщиков все более востребованным способом контроля своих финансовых возможностей, повышающим уровень финансовой грамотности и облегчающим взаимовыгодный диалог с банками. Мы благодарим АРБ за высокую оценку наших усилий и надеемся, что наши совместные усилия помогут сделать рейтинг по-настоящему массовым, незаменимым инструментом кредитного рынка», - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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