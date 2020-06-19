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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Иркутской области на уровне ruAA+

19 июня 2020

В министерстве финансов региона пояснили, что несмотря на замедление темпов экономического развития и неопределенность на фоне распространения новой коронавирусной инфекции аналитики «Эксперт РА» подтвердили рейтинг кредитоспособности Иркутской области на уровне ruAA+, сообщают в областной администрации.

Согласно официальному пресс-релизу Агентства, сохранению кредитного рейтинга Иркутской области способствовали такие показатели бюджетной политики, как значительная трансфертная поддержка региона из федерального бюджета в 2019 году, высокая доля капитальных вложений, низкие расходы на обслуживание государственного дола с комфортным графиком его погашения. Бюджетная обеспеченность Иркутской области получила умеренно позитивную оценку. 

Возросший на 38% в связи с необходимостью финансирования дефицита бюджета в 2019 году государственный долг характеризуется рейтинговым агентством как низкий, составляющий всего 11,8% от собственных доходов. 

Ликвидность бюджета на рассматриваемом Эксперт РА горизонте будет поддерживаться как казначейскими кредитами для покрытия внутригодовых кассовых разрывов, так и остатками денежных средств на счетах. 

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Несмотря на ведущую роль добывающей отрасли экономики, формирующей треть валового регионального продукта, экономика региона оценивается аналитиками Эксперт РА как диверсифицированная. Выделяются развитая энергосистема и выгодное расположение Иркутской области на пересечении основных транспортных магистралей, наличие таких институтов развития как ТОСЭР («Усолье-Сибирское», «Саянск», «Черемхово» и «Тулун») и особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. 

На аналогичном уровне Эксперт РА подтверждает кредитный рейтинг и государственным облигациям Иркутской области (выпуск 2016 года), устанавливая тем самым паритет между текущим рейтингом кредитоспособности региона и кредитным рейтингом долгового инструмента (облигационного займа серии 34001). 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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