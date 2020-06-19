В Октябрьском округе Иркутска отремонтируют 17 домов

В настоящее время работы по капитальному ремонту кровли уже ведутся на улицах Байкальская, 316 и Трилиссера, 128. Об этом сообщили в комитете по управлению Октябрьским округом администрации города.

По программе также отремонтируют жилые дома на улицах Карла Либкнехта, 154, Байкальская, 226,241а, Трилиссера, 91,86, Советская, 176/198,199,183,193,196,195, Ядринцева, 21 и проспекте Маршала Жукова, 12.

Запланировано выполнение работ по капитальному ремонту кровли, фасадов, элеваторных узлов, а также модернизация и замена лифтов, ремонт внутридомовых инженерных сетей на общую сумму 44,6 млн рублей. По условиям реализации программы, финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета и собственников жилья в многоквартирных домах – 70 и 30 процентов соответственно.

Для участия в программе «Жилище» собственникам многоквартирных домов необходимо принять соответствующее решение на общем собрании жителей и предоставить итоговый протокол в комитет по управлению округом. Консультации по данному вопросу можно получить по телефону: 52-02-45.