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На пожаре в Иркутске спасли 26 человек

19 июня 2020

Пожар произошел в 5-этажном жилом доме на улице Костычева. Жильцы сообщили о том, что в подъезде сильное задымление, горит квартира на третьем этаже, сообщают в МЧС.

Пожар произошел в однокомнатной квартире на третьем этаже, где на момент возникновения возгорания никого не было. Пожар, в результате которого выгорела квартира, ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Огнеборцы проверили остальные квартиры на возможность нахождения людей. Пострадавших нет.

В настоящее время причина пожара устанавливается.

На момент прибытия пожарных расчётов из окна квартиры на третьем этаже шёл дым, жители верхних этажей оказались отрезанными от путей эвакуации – здание бывшего общежития коридорного типа заполнилось плотным дымом в считанные минуты. До прибытия пожарных подразделений жильцам помогали эвакуироваться находившиеся на месте сотрудники полиции.

Руководитель тушения пожара Денис Огородников:

«Из окон на третьем, четвёртом и пятом этажах люди просили о помощи. Сложность заключалась в том, что в коридорах установлены железные двери и решётки, которые приходилось вскрывать, чтобы добраться до квартир. Подъехать с улицы к дому автолестнице невозможно было из-за отсутствия местами проезда и многочисленных припаркованных автомобилей. Тех, кого не было возможности вывести через подъезд, пришлось спасать с помощью ручных лестниц. Таким образом, из окон верхних этажей спасли 8 человек. Ещё 18 жильцов вывели из дома по маршевым лестницам с помощью спасательных устройств. 33 человека эвакуировались самостоятельно».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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