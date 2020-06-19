Особый противопожарный режим продлен в Иркутской области до 1 июля

Такое решение принято сегодня на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его провел исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

И.о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев сообщил на заседании, что сейчас ситуация с лесными пожарами стабильная, за несколько последних суток зарегистрировано всего одно возгорание на площади 0,6 га. Его причина – грозовой разряд. Пожар был обнаружен и локализован 18 июня и сегодня потушен. Новых очагов в лесном фонде не зарегистрировано.

С начала пожароопасного сезона в регионе произошел 341 лесной пожар. Это на 29,7% меньше, чем За аналогичный период прошлого года. Площадь, пройденная огнем, – 30 858,9 га, что в несколько раз меньше прошлогоднего показателя (136 618,63 га). В первые сутки в этом сезоне было потушено 307 возгораний, то есть 90% от их общего числа.

– Новые меры по оперативному обнаружению и тушению лесных пожаров уже подтвердили свою эффективность. Наша задача – не снижать обороты, потому что практически весь пожароопасный период впереди. Необходимо оперативно выявлять и привлекать к ответственности виновников в возникновении пожаров, – подчеркнул глава региона.

Продление особого противопожарного режима продиктовано неблагоприятным прогнозом синоптиков. Сейчас высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности (IV и V) установились в шести районах области. В начале следующей недели ожидается, что число таких территорий увеличится до 23. Напомним, особый противопожарный режим был введен в южных, центральных и западных районах Иркутской области с 10 апреля на период до 15 июня. В северных – с 1 мая по 15 июля.