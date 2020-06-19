С 1 июля в Иркутской области можно зарегистрироваться в качестве самозанятого

С 1 июля 2020 года на территории региона в соответствии с Законом Иркутской области от 29.05.2020 №45-оз начинает действовать специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход. Осуществлять деятельность в качестве «самозанятого» имеют право физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников (исключения указаны в ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ).

Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД), не посещая налоговый орган, и платить налоги можно в приложении «Мой налог». Зарегистрироваться в нем можно с помощью одноименного бесплатного мобильного приложения (при отсутствии смартфона - через вэб-версию «Мой налог»). В этом случае понадобятся только паспорт для сканирования и проверки и фотография (можно селфи).

На сайте ФНС России это можно сделать и через «Кабинет плательщика НПД», указав ИНН и пароль «Личного кабинета налогоплательщика физического лица» или учетную запись Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), в банках, осуществляющих информационное взаимодействие с ФНС России (обратиться лично с паспортом) или непосредственно на ЕПГУ (номер мобильного телефона или e-mail, или СНИЛС и пароль доступа к «Личному кабинету» портала).

Преимуществами нового налогового режима являются: низкая ставка налога на профессиональный доход (6% - при оказании услуг индивидуальным предпринимателям и организациям, 4% - физическим лицам). При регистрации предоставляется налоговый вычет 10 тыс. рублей. Страховые взносы можно не платить. Нет отчетов и деклараций. По каждому поступлению самозанятый в приложении «Мой налог» формирует чек для вручения покупателю и отчета о доходах. Налог к уплате начисляется автоматически до 12-го числа каждого следующего месяца, уплатить его можно через приложение до 25-го числа.

Применять НПД можно до момента, пока доход не превысит 2,4 млн рублей. Затем налогоплательщик переходит на уплату налогов, предусмотренных другими системами налогообложения. Но с начала следующего года может снова платить НПД.