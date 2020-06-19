ЦБ РФ понизил ставку, но может еще

На июньском заседании ЦБ РФ прогнозируемо снизил ключевую ставку до 4,50% годовых с прежней ступени в 5,50% годовых. Это было нужно для более динамичного восстановления отечественной экономики после пандемии и двухмесячного простоя бизнеса. Изменились и комментарии ЦБ в той части, что касается будущих шагов регулятора: теперь Центробанк будет оценивать целесообразность смягчений, наблюдая за состоянием экономики, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

- Вполне может быть, что время до следующего заседания 31 июля станет показательным для Центробанка: будет понятно, хватает ли финансовой системе поддержки и пользуется ли экономика доступным кредитованием. После этого ЦБ, вероятно, на заседании 18 сентября понизит ставку еще раз, до 4%, и на этом остановится.

На первый взгляд создается впечатление, что одним только понижением ставки вряд ли удастся перезапустить экономику. Но, может быть, здесь все сработает в унисон: и выход страны из самоизоляции, и доступные кредиты, и смена модели поведения потребителя.