ИК «Фридом Финанс» выводит на биржу облигации ООО «Урожай»

Один из крупнейших игроков саратовского агросектора ООО «Урожай» 18 июня начинает размещение первого выпуска биржевых облигаций на Московской Бирже. Организатор и андеррайтер выпуска — ИК «Фридом Финанс». Объем выпуска составит 150 млн руб., срок обращения — 1092 дня, шесть купонных периодов продолжительностью 182 дня, ставка купона —13% годовых. Номинал облигации — 1 тыс. руб. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00007-L от 29.05.2020 года, ISIN — RU000A101TA2. Дата погашения — 15 июня 2023 года.

Размещение биржевых облигаций проводится с целью привлечения средств для покупки земель сельскохозяйственного назначения и расширения посевной площади, а также для общего увеличения производственных мощностей.



ООО «Урожай» присутствует на рынке более 15 лет и на сегодняшний день является одним из крупнейших агропромышленных предприятий Саратовской области. В распоряжении компании находится более 57,7 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. ООО «Урожай» специализируется на растениеводстве и животноводстве. На предприятии обеспечена четкая организация труда при проведении всех видов работ, эффективно используются ресурсы и производственный потенциал. ООО «Урожай» налаживает взаимовыгодное сотрудничество с другими компаниями отрасли.



Инвестиционную привлекательность компании обеспечивает положительная деловая репутация и известность на рынке, опыт и высокая квалификация персонала и топ-менеджмента, оснащенность различными видами техники, удобное территориальное расположение и эффективные логистические схемы, а также высокие финансовые показатели.