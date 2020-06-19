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ИК «Фридом Финанс» выводит на биржу облигации ООО «Урожай»

19 июня 2020

Один из крупнейших игроков саратовского агросектора ООО «Урожай» 18 июня начинает размещение первого выпуска биржевых облигаций на Московской Бирже. Организатор и андеррайтер выпуска — ИК «Фридом Финанс». Объем выпуска составит 150 млн руб., срок обращения — 1092 дня, шесть купонных периодов продолжительностью 182 дня, ставка купона —13% годовых. Номинал облигации — 1 тыс. руб. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00007-L от 29.05.2020 года, ISIN — RU000A101TA2. Дата погашения — 15 июня 2023 года.

Размещение биржевых облигаций проводится с целью привлечения средств для покупки земель сельскохозяйственного назначения и расширения посевной площади, а также для общего увеличения производственных мощностей. 

ООО «Урожай» присутствует на рынке более 15 лет и на сегодняшний день является одним из крупнейших агропромышленных предприятий Саратовской области. В распоряжении компании находится более 57,7 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. ООО «Урожай» специализируется на растениеводстве и животноводстве. На предприятии обеспечена четкая организация труда при проведении всех видов работ, эффективно используются ресурсы и производственный потенциал. ООО «Урожай» налаживает взаимовыгодное сотрудничество с другими компаниями отрасли. 

Инвестиционную привлекательность компании обеспечивает положительная деловая репутация и известность на рынке, опыт и высокая квалификация персонала и топ-менеджмента, оснащенность различными видами техники, удобное территориальное расположение и эффективные логистические схемы, а также высокие финансовые показатели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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