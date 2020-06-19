Региональные власти заявили о заинтересованности в развитии военных городков на территории Приангарья

Правительство Иркутской области заинтересовано в развитии военных городков, расположенных на территории региона, об этом глава Приангарья Игорь Кобзев заявил сегодня, 19 июня, на рабочей встрече с командующим дальней авиацией Военно-космических сил РФ, генерал-лейтенантом Сергеем Кобылашем.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия воинских частей дальней авиации, дислоцированных на территории Приангарья, с органами исполнительной власти и местного самоуправления Иркутской области.

– Правительство региона заинтересовано в повышении уровня жизни военнослужащих, которые также являются нашими жителями. Мы это считаем одним из приоритетов работы. Поэтому наше взаимодействие должно быть постоянным, эти связи необходимо развивать, – подчеркнул исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области.

В феврале текущего года глава региона Игорь Кобзев оказал содействие в вопросе привлечения гражданских специалистов для работы в социальных учреждениях военного городка Средний. Там проживают летчики, штурманы полка дальней авиации, офицеры технического персонала, их семьи. Врио Губернатора обратился с письмом к заместителю Министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой предоставить часть пустующих жилых помещений для педагогов и медицинских работников, желающих переехать в военный городок. Ответ был получен, в нем говорится, что Минобороны России организует передачу невостребованного жилья в собственность муниципального образования.

По поручению главы региона также прорабатывается вопрос по финансированию с 2021 года капитального ремонта гарнизонного Дома офицеров, переданного Министерством обороны РФ в собственность муниципалитета.

Сергей Кобылаш сообщил, что накануне встречался с жителями поселка Средний.



– Люди возлагают большие надежды на Правительство региона. Они верят, что теперь целый ряд вопросов будут отрегулирован в правовом поле. Нам предстоит много сделать для того, чтобы военнослужащие спокойно служили, выполняли свои непосредственные задачи, а их семьи получали необходимые услуги образования, здравоохранения, культуры, – сказал командующий дальней авиацией.

СПРАВКА

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш – летчик-снайпер. Освоил семь типов самолетов. Имеет общий налет 1600 часов. Участник боевых действий. Герой России, Заслуженный военный летчик РФ, кавалер орденов Мужества и «За военные заслуги», награжден медалью «За отвагу». С сентября 2016 года – командующий дальней авиацией ВКС России.