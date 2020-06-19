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В Иркутске проводят дезинфекцию общественных территорий из-за коронавируса

19 июня 2020

В Иркутске продолжается дезинфекция общественных территорий в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила начальник департамента городской среды Марина Шевела. Она отметила, что всего обработка проводится на 82 территориях Иркутска, общей площадью более 410 тыс. кв. метров.

– На территориях с повышенным пешеходным трафиком проводится двукратная дезинфекция, например, так делаем в сквере им. Кирова, в скверах у памятников Ленина и Горького, а также на других центральных территориях, – подчеркнула Марина Шевела. – Обработка производится безопасным препаратом, который соответствует рекомендациям Роспотребнадзора.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутске проводят дезинфекцию общественных территорий из-за коронавируса
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