В Иркутске проводят дезинфекцию общественных территорий из-за коронавируса

В Иркутске продолжается дезинфекция общественных территорий в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила начальник департамента городской среды Марина Шевела. Она отметила, что всего обработка проводится на 82 территориях Иркутска, общей площадью более 410 тыс. кв. метров.

– На территориях с повышенным пешеходным трафиком проводится двукратная дезинфекция, например, так делаем в сквере им. Кирова, в скверах у памятников Ленина и Горького, а также на других центральных территориях, – подчеркнула Марина Шевела. – Обработка производится безопасным препаратом, который соответствует рекомендациям Роспотребнадзора.