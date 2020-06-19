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Россияне увлеклись товарами для взрослых на карантине - Wildberries

19 июня 2020

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Wildberries отметил растущий интерес россиян к товарам категории 18+ во время пандемии и расширил в несколько раз раза ассортимент этой категории товаров.

С января по май 2020 года продажи товаров для взрослых на Wildberries выросли на 60% год к году. Динамичнее всего оборот этой категории товаров рос в мае: за месяц продажи увеличились на 290% год к году.

Как полагают в Wildberries, высокая динамика продаж вызвана растущим интересом россиян к товарам для взрослых во время режима самоизоляции. Так, в марте-апреле в компании обратили внимание на рост спроса на эротическое белье и одежду: в марте продажи эротических топов выросли на 145% по сравнению с февралем, а юбок — на 70%. В апреле возрос интерес покупателей к БДСМ-товарам: продажи кляпов выросли на 735% по сравнению с мартом, масок— на 230%, ошейников — на 185%, а плеток — на 95%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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