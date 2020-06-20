Суточные темпы прироста новых случаев коронавируса в Приангарье держатся на высоком уровне

20 июня в Иркутской области зафиксирован 191 новый случая коронавируса, всего за период эпидемии – 5428. Суточные темпы прироста, по-прежнему, держатся в регионе на достаточно высоком уровне – 3,6%.

В последнюю неделю выросла смертность среди инфицированных COVID-19. В общей сложности за период эпидемии скончались 58 человек, 6 за последние сутки: 27 (+3) от COVID-19, 31 (+3) от заболеваний, не связанных с вирусом, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 3482 человек, из них 191 за последние сутки. Выздоровели 1888 человек, 132 за последние сутки.

Среди заболевших коронавирусом за последние семь дней нет вахтовиков. За период эпидемии всего заразились 1425 вахтовиков, 42 (+5) из них сейчас находятся в тяжелой форме.