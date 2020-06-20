Глава региона потребовал ускорить темпы строительства домов культуры в селах Тараса и Майск

Как доложил главе региона заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук, эти дома культуры начали строить в 2018 году за счет регионального и местного бюджетов. В 2019 году Иркутская область вступила в национальный проект «Культура», в рамках которого были выделены средства из федеральной казны на возведение учреждения в селе Майск. Эти ассигнования освоены в полном объеме в прошлом году. В 2020 году также в рамках нацпроекта более 29 млн рублей предусмотрено на строительство объекта в селе Тараса. На сегодняшний день готовность каждого учреждения культуры составляет более 60%.

В селе Тараса на объекте выполнена кирпичная кладка стен, установлены пожарные резервуары, выполнены монтажные работы по эвакуационному выходу со второго этажа, ведутся электромонтажные и отделочные работы, работы по ограждению и многое другое. Всего на возведение этого объекта было выделено более 96 млн рублей. Проинспектировав ход строительства, врио Губернатора потребовал увеличить количество рабочих, чтобы 2 ноября состоялось открытие Дома культуры.

– Сегодня 26 тысяч человек безработных, которые стоят на учете в Центре занятости. Обратитесь туда, чтобы строителей после тестирования на коронавирус направили сюда на работу, – сказал глава региона.

На строительстве Дома культуры в селе Майск в 2019 году возникло серьёзное отставание от сроков из-за того, что подрядчик не следовал графику выполнения работ. В апреле 2020 года с ним было заключено дополнительное соглашение, в котором прописан новый график работ, обязательства строителей, а также определена новая дата сдачи сооружения. На данный момент на объекте производится монтаж систем вентиляции, электроснабжения, ведутся отделочные работы. Сдать в эксплуатацию Дом культуры намерены до конца октября 2020 года. Общая стоимость работ составляет более 87 млн рублей.

Отметим, что оба дома культуры строятся по одному типовому проекту. Единственное отличие у них в том, что в Майске учреждение без спортивного зала. Это будет двухэтажное здание общей площадью более 1100 кв. м, в котором расположится зрительный зал на 150 мест, хореографический и спортивный залы и библиотека. Дом культуры оснастят мебелью и оргтехникой. Также предусмотрено благоустройство: посадка деревьев и кустарников, устройство проездов, газонов и тротуаров, установка скамеек.

На обоих объектах будет осуществляться ежемесячный контроль за ходом строительства профильными министерствами Иркутской области. Такое поручение дал глава региона по итогам посещения возводимых сельских домов культуры.