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Еще на неделю. Режим самоизоляции в Приангарье продлен до 28 июня

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Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ежедневно в регионе регистрируется около 200 заболевших коронавирусом, а  суточные темпы прироста держатся на достаточно высоком уровне и не опускаются ниже 3%.

Так, 21 июня в Иркутской области зафиксирован 194 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 5622.

В последнюю неделю выросла смертность среди инфицированных COVID-19. В общей сложности за период эпидемии скончались 62 человека, 4 за последние сутки: 27 от COVID-19, 35 (+4) от заболеваний, не связанных с вирусом, сообщает оперативный штаб.

Численность заболевших вахтовиков за последние восемь дней стабильно держится на отметке 1426, но среди них растет количество тех, кто находится в тяжелой форме. Таких сейчас 46 человек.

Госпитализированы в регионе 3560 человек, из них 194 за последние сутки. Выздоровели 2000 человек, 112 за последние сутки. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
И снова 200. Количество новых случаев коронавируса в Приангарье не снижается
В Иркутске ежедневно регистрируется больше сотни заболевших COVID-19
Еще на неделю. Режим самоизоляции в Приангарье продлен до 28 июня
Все материалы сюжета

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