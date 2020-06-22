Специалист по льготам и компенсациям в Иркутске зарабатывает 65 тыс. рублей в месяц

Так, по данным Superjob, специалист по льготам и компенсациям в этом городе в среднем получает 65 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 90 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 66 000 рублей, в Екатеринбурге – 74 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 68 000 рублей, в Челябинске – 64 000 рублей, в Омске – 58 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в Красноярске средняя зарплата составляет 64 000 рублей в месяц. В Чите – 68 000 рублей, в Улан-Удэ – 58 000 рублей в месяц.