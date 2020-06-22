«Байкальский инновационный центр» получил президентских грантов на 1,3 млн рублей

Миссия грантового проекта - предоставлять социальные лифты одаренным подросткам через дистанционное и очное обучение проектно-исследовательской деятельности, создание и защиту исследований и проектов, сообщают в пресс-службе организации.

Объем финансирования проекта из фонда президентских грантов составит 1,382 млн. рублей; общая стоимость проекта – свыше 2,9 млн. рублей.

Проектная команда педагогов школы-интерната № 21 ОАО «РЖД» подала на конкурс 2 заявки. Экспертиза признала достойной реализации оба танхойских проекта. Общественной организации РОО «БИЦ», координирующей участие школы, «Кванториума РЖД» и привлекающей экспертов, было предложено выбрать, какой из двух проектов получит поддержку.

Президентский грант будет использован на то, чтобы уже в этом учебном году интересующиеся наукой и проектной деятельностью учащиеся 5-9 классов смогли пройти онлайн-курс, обучающий исследованиям и проектированию, выбрать себе удаленных научных руководителей, написать исследования или реализовать индивидуальные проекты, побывать на очной зимней школе «Открывая Байкал», получить рецензии на выполненные работы и защитить свои работы на онлайн-конференции.

Лучшие работы выпускников онлайн-школы будут рекомендованы на офф-лайн конференции «Тропой открытий В. И. Вернадского» и «Чтения им. В. И. Вернадского», лауреаты онлайн-конференции будут премированы участием во Всероссийском туре указанных конференций. Проект также предусматривает обучение педагогов, обобщение, анализ и тиражирование опыта онлайн-руководства проектно-исследовательской деятельностью.