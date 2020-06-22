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С 20 июня по 3 июля движение ограничат по улице Звездинской в Иркутске

22 июня 2020

Дорогу перекроют в районе дома № 6 по улице Звездинская с 08:00 20 июня до 24:00 3 июля 2020 года по правой полосе проезжей части улицы Звездинская – в направлении движения от улицы Пушкина до улицы Профсоюзная, сообщают в "Иркутскэнерго".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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