С 20 июня по 3 июля движение ограничат по улице Звездинской в Иркутске

Дорогу перекроют в районе дома № 6 по улице Звездинская с 08:00 20 июня до 24:00 3 июля 2020 года по правой полосе проезжей части улицы Звездинская – в направлении движения от улицы Пушкина до улицы Профсоюзная, сообщают в "Иркутскэнерго".