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И снова 200. Количество новых случаев коронавируса в Приангарье не снижается

22 июня 2020

Всю последнюю неделю в Иркутской области ежедневно выявляют около 200 заболевших коронавирусом. Так, 22 июня в Иркутской области подтверждены 198 новых случаев COVID-19, всего за период эпидемии – 5820, сообщает оперативный штаб.

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Кроме того, в последнее время зафиксирована повышенная смертность среди инфицированных COVID-19. В общей сложности за период эпидемии скончались 66 человек, четверо за последние сутки: 28 (+1 от COVID-19, 38 (+3) от заболеваний, не связанных с вирусом.

Численность заболевших вахтовиков – 1426 человек, за последние восемь дней эта цифра не меняется, но растет количество вахтовиков, которые находятся в тяжелой форме. Таких сейчас 49 человек.

Госпитализированы в регионе 3638 человек, из них 198 за последние сутки. Выздоровели 2116 человек, 116 за последние сутки. 

Суточные темпы прироста новых случаев коронавируса 22 июня составили 3,5%. В последнюю неделю они не опускаются ниже 3%. В связи со сложной эпидемиологический обстановкой принято решение о  продлении режима самоизоляции в Иркутской области до 28 июня.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
И снова 200. Количество новых случаев коронавируса в Приангарье не снижается
В Иркутске ежедневно регистрируется больше сотни заболевших COVID-19
Еще на неделю. Режим самоизоляции в Приангарье продлен до 28 июня
Все материалы сюжета

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