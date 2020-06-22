Сбербанк стал обладателем Гран-при премии «Цифровая пирамида — 2020»

Проект Сбербанка SberQ получил высшую награду за достижения в области цифровой трансформации HR «Цифровая пирамида — 2020» в номинации «HR TECH — продукт года». Премия была вручена на VIII Форуме по цифровой трансформации HR — HR Tech Forum & Award 2020.

SberQ — уникальный сплав передовых инструментов психодиагностики и симулятора реальной деятельности топ-менеджера. На первом этапе участнику предлагается пройти авторский ряд психодиагностических заданий от Лаборатории нейронаук и поведения человека, не имеющих аналогов на мировом рынке.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Вряд ли сегодня кто-то будет спорить о том, что по мере развития технологий самым главным активом в компаниях становятся люди. Особенно топ-менеджеры. Цена ошибки здесь очень велика. Продукт SberQ, который мы разработали, позволяет комплексно и системно подойти к оценке потенциального кандидата либо к оценке существующего менеджера».

После этапа психодиагностики участник SberQ погружается в игровую симуляцию, где в атмосфере 2050 года сталкивается с самыми разнообразными задачами и проблемами, требующими предельной концентрации и мастерства истинного лидера.

В результате банк получает качественную и всестороннюю оценку кандидата (или действующего руководителя) и может принимать решения о найме или продвижении максимально обоснованно и осознанно.

Инструмент можно кастомизировать под конкретную роль или должность, использовать для формирования управленческих команд и построения индивидуальных траекторий развития топ-менеджеров. Сбербанк готов предлагать этот инструмент и нашим партнерам.

При создании системы использовались самые современные научные данные и подходы, а также настройки инструмента, чтобы он мог выявлять самый широкий круг компетенций и соответствовал конкретному запросу работодателя.

Премия «Цифровая пирамида» учреждена в 2018 году оргкомитетом Саммита HR-директоров. Вручается за достижения в области цифровизации бизнеса и сферы управления человеческим капиталом и объединяет несколько номинаций в цифровой сфере, которые являются частью премии за достижения в развитии человеческого капитала «Хрустальная пирамида».