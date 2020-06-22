Сбербанк провел онлайн-дискуссию о будущем автопрома

Сбербанк провел онлайн-дискуссию для топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса на тему «#Автопром. Новая реальность. Новые возможности». Мероприятие состоялось на информационном портале СБЕР Про.

Спикерами выступили: Константин Зарецкий, исполнительный директор Управления по работе с клиентами транспорта и автомобилестроения Сбербанка (модератор); Денис Пак, директор департамента автомобильной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ; Вячеслав Романов, старший аналитик Сбербанка; Александр Идрисов, управляющий партнер Strategy Partners; Роман Абрамов, исполнительный директор СберАвто; Алекс Гурин, директор по продажам Hyundai Capital; Алексей Тихомиров, генеральный директор компании «Лада-Имидж».

Эксперты отметили, что автомобильная индустрия в России оказалась в сложном положении в связи с падением спроса и это требует мобилизации всех ресурсов. Как сохранить бизнес во время пандемии коронавируса и после ее окончания и какие шаги предпринять? Когда ожидать восстановления отрасли и какие факторы будут этому способствовать? В чем заключается роль государства? Какие новые бизнес-модели могут «выстрелить» в ближайшие годы? Эти и другие вопросы находились в фокусе внимания участников дискуссии, обсудивших меры государственного регулирования, роль онлайн-каналов продаж и маркетплейсов и изменение потребительского поведения.

Константин Зарецкий, исполнительный директор Управления по работе с клиентами транспорта и автомобилестроения Сбербанка:

«Сегодня мы провели очень полезное мероприятие для российской автомобильной промышленности, на котором обсудили вопросы, связанные с текущим состоянием отрасли и перспективами ее развития. Важно, что и Минпромторг, и компании–участники рынка готовы открыто обсуждать ситуацию и тренды, делиться лучшими практиками и идеями о том, как строить бизнес в новых условиях. Мы рады быть организатором и участником подобных дискуссий, тем более, что Сбербанк и компании экосистемы предоставляют большой спектр решений и сервисов для клиентов автомобильной отрасли».

Денис Пак, директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга России:

«Последние несколько месяцев мы работаем в очень интенсивном режиме, все наши действия направлены прежде всего на то, чтобы поддержать автопроизводителей и спрос на их продукцию. Только на автопром Правительством в этом году выделено более 45 млрд рублей. Как вы понимаете, в результате мировой пандемии коронавируса спрос на мировых автомобильных рынках существенно снизился, и российский рынок также находится в этом общем негативном тренде. Мы не только продолжаем хорошо зарекомендовавшие себя программы льготного кредитования, льготного лизинга и субсидирования газомоторной техники, но и запускаем новые — "Доступная аренда" и опережающие закупки автомобильной техники ведомствами и госкомпаниями».

Подобные дискуссии проходят регулярно с конца апреля. В ходе онлайн-встреч топ-менеджеры Сбербанка, дочерних компаний его экосистемы и компаний, являющихся партнерами и клиентами банка, рассказывают об антикризисных стратегиях и трендах, делятся собственным опытом перестройки бизнес-процессов и отвечают на вопросы. Ознакомиться с материалами предыдущих дискуссий можно на СБЕР Про.

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