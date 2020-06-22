ФАП в селе Укыр Боханского района сдадут 15 августа

По словам главного врача «Боханская районная больница» Виктора Ханташкеева, необходимость в этом объекте существовала уже более пяти лет. Благодаря региональной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в данном населенном пункте началось строительство ФАПа, сообщают в областной администрации.

Кадровый вопрос решен, в этом селе проживает фельдшер-акушер, также есть медсестра и уборщик помещений. Открытия этого социального объекта ждут 1500 жителей, проживающих в сельском поселении.



Глава региона сообщил, что будет отремонтирована автомобильная дорога, ведущая в это же село. Проектная документация на капитальный ремонт трассы «Бохан – Тихоновка» уже готова, работы начнутся в текущем году. Как подчеркнул исполняющий обязанности Губернатора, социальная инфраструктура должна развиваться комплексно.



В рамках рабочей поездки глава региона также посетил Боханскую детскую школу искусств в поселке Бохан, на строительство которой в 2021 году будет подготовлена проектно-сметная документация. Строительство запланировано в 2022 году. В Боханском районе эта школа искусств является единственным учебным заведением, дающем художественно-эстетическое образование. В настоящее время школа не имеет своего здания и располагается в приспособленном помещении 1965 года постройки.