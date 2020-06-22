Новости

ФАП в селе Укыр Боханского района сдадут 15 августа

22 июня 2020

По словам главного врача «Боханская районная больница» Виктора Ханташкеева, необходимость в этом объекте существовала уже более пяти лет. Благодаря региональной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в данном населенном пункте началось строительство ФАПа, сообщают в областной администрации. 

Кадровый вопрос решен, в этом селе проживает фельдшер-акушер, также есть медсестра и уборщик помещений. Открытия этого социального объекта ждут 1500 жителей, проживающих в сельском поселении.  

Глава региона сообщил, что будет отремонтирована автомобильная дорога, ведущая в это же село. Проектная документация на капитальный ремонт трассы «Бохан – Тихоновка» уже готова, работы начнутся в текущем году. Как подчеркнул исполняющий обязанности Губернатора, социальная инфраструктура должна развиваться комплексно.
  
В рамках рабочей поездки глава региона также посетил Боханскую детскую школу искусств в поселке Бохан, на строительство которой в 2021 году будет подготовлена проектно-сметная документация. Строительство запланировано в 2022 году. В Боханском районе эта школа искусств является единственным учебным заведением, дающем художественно-эстетическое образование. В настоящее время школа не имеет своего здания и располагается в приспособленном помещении 1965 года постройки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
И снова 200. Количество новых случаев коронавируса в Приангарье не снижается
В Иркутске ежедневно регистрируется больше сотни заболевших COVID-19
Еще на неделю. Режим самоизоляции в Приангарье продлен до 28 июня
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании