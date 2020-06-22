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18 июня 2020
Банк Авангард сообщил режим работы офисов 24 июня 2020 г.
В частности, иркутский офис банка 24 июня – не работает.
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